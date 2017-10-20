Около 150 человек остаются под Радой

В Киеве на площади Конституции и ул. Грушевского возле здания Верховной Рады продолжают митинговать около 150 человек.
Об этом рассказал народный депутат из фракции Самопомич Семен Семенченко.
По его словам, участники акции возле здания Рады намерены провести в субботу вече.
"Добровольцы приняли решение провести завтра вече", - сказал он.
На уточняющий вопрос, останется ли палаточный городок на ул. Грушевского в Мариинском парке, он ответил утвердительно.
В настоящее время на площади Конституции и ул. Грушевского возле Рады находится около 150 человек. На проезжей части ул. Грушевского находится 18 палаток, около 15 палаток размещены в Мариинском парке возле площади Конституции.
Обстановка на месте проведения акции в настоящее время спокойная, митингующие общаются между собой, работает полевая кухня.
На площади Конституции пустует сцена, где в предыдущие дни выступали политики. В то же время, неподалеку от сцены несколько участников акции играют на гитаре и поют в микрофон.