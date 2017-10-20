19:54 20.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Около 150 человек остаются под Радой

В Киеве на площади Конституции и ул. Грушевского возле здания Верховной Рады продолжают митинговать около 150 человек.

Около 150 человек остаются под Радой

Об этом рассказал народный депутат из фракции Самопомич Семен Семенченко.

По его словам, участники акции возле здания Рады намерены провести в субботу вече.

"Добровольцы приняли решение провести завтра вече", - сказал он.

На уточняющий вопрос, останется ли палаточный городок на ул. Грушевского в Мариинском парке, он ответил утвердительно.

В настоящее время на площади Конституции и ул. Грушевского возле Рады находится около 150 человек. На проезжей части ул. Грушевского находится 18 палаток, около 15 палаток размещены в Мариинском парке возле площади Конституции.

Обстановка на месте проведения акции в настоящее время спокойная, митингующие общаются между собой, работает полевая кухня.

На площади Конституции пустует сцена, где в предыдущие дни выступали политики. В то же время, неподалеку от сцены несколько участников акции играют на гитаре и поют в микрофон.


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