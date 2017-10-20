Около 150 человек остаются под Радой

Об этом рассказал народный депутат из фракции Самопомич Семен Семенченко.

По его словам, участники акции возле здания Рады намерены провести в субботу вече.

"Добровольцы приняли решение провести завтра вече", - сказал он.

На уточняющий вопрос, останется ли палаточный городок на ул. Грушевского в Мариинском парке, он ответил утвердительно.

В настоящее время на площади Конституции и ул. Грушевского возле Рады находится около 150 человек. На проезжей части ул. Грушевского находится 18 палаток, около 15 палаток размещены в Мариинском парке возле площади Конституции.

Обстановка на месте проведения акции в настоящее время спокойная, митингующие общаются между собой, работает полевая кухня.

На площади Конституции пустует сцена, где в предыдущие дни выступали политики. В то же время, неподалеку от сцены несколько участников акции играют на гитаре и поют в микрофон.