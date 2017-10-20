При этом суд разрешил ему выезжать в Киевскую область, где в поселке Козине у него есть дом. Ранее отстраненный чиновник не мог выезжать за пределы столицы.

Вместе с тем по решению суда Насиров будет носить электронный браслет до 14 декабря.

Соответствующее решение приняла следственный судья Людмила Кизюн. По ее решению, браслет подозреваемый может снимать, если этого требуют медицинские процедуры. Остальные обязанности суд оставил без изменений.

Таким образом, Насиров не может пользоваться паспортом и другими документами, дающие право выезда за границу, он обязан прибывать к детективу, прокурору, суду по первому требованию, сообщать об изменении своего места жительства и/или места работы, воздерживаться от общения с другими подозреваемыми в этом уголовном производстве, - говорится в решении суда.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Соломенский районный суд Киева в среду, 11 октября 2017 года, принял решение об установлении стороне защиты срока ознакомления с материалами расследования по подозрению отстраненного от должности главы Государственной фискальной службы Романа Насирова.