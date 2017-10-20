НАБУ кришує схеми "молодої команди" Черновецького, піддаючи репресіям державників та патріотів України

За версією слідства, у 2013 році Концерн РРТ замовив розробку технічної документації із землеустрою земельних ділянок, які на момент укладення відповідних договорів не перебували (або перебували частково) у користуванні Концерну РРТ, та оплатив виконання цих робіт. Мова йде про землі ліквідованого РТПЦ у Биківні, землі якого знаходились в державній власності і перебували в користуванні Концерну РРТ.

Якраз ці землі фігурували у відомому скандалі, коли раптом з'ясувалося, що київські студенти масово отримали 100 гектарів по 10 соток державної землі, яка належала державному Концерну РРТ. Не треба пояснювати, що студентів тоді використали злочинці, для того щоб вкрасти дорогу державну землю стратегічного підприємства. Тоді мером міста Києва був скандальний Леонід Черновецький при якому успішно діяла земельна мафія, дерегентами якої була молода команда Черновецького на чолі з секретарем Київради Олесем Довгим. За останніми даними з інсайдерських джерел у Київраді земельна мафія збереглась і продовжує діяти понині. Тепер залишки цих земель по тій самій схемі хочуть роздати начебто учасникам АТО, але існує велика вірогідність, що знов під документи справжніх учасників АТО будуть виділені цінні державні землі, до яких реальні люди не матимуть жодного відношення.

Але ж до чого тут НАБУ і екс-керівники Концерну РРТ? І чи мала право Київрада в часи Черновецького і сьогодні розбазарювати державні землі?

За повідомленнями правозахисників і юристів, які захищали права державного Концерну РРТ, Київрада імені Черновецького, не маючи на те законних повноважень і прав, не зважаючи на те, що ця земля перебувала в державній власності, без погоджень від державних органів управління, брутально просто прийняла рішення про передачу цієї землі з початку у комунальну власність, а потім через підставних осіб ділкам земельної мафії Київради імені Черновецького.

У 2013 році в.о. генерального директора державного Концерну РРТ Костянтин Захаренко почав повертати 196 га землі стратегічного підприємства в Биківні у державну власність згідно чинного законодавства України. Почався процес з повернення вкраденої державної землі. Якраз ці дії Костянтина Захаренка тепер інкримінуються йому як злочин. Адже для належного оформлення частини землі, яку ще не встигли вкрасти, й було замовлено виготовлення відповідної технічної документації та були подані документи в Держземкадастр.

Вже раніше незалежними журналістами проводились і публікувались журналістські розслідування Антікор, Кіїв-онлайн ), матеріали направлялися в правоохоронні органи, у тому числі в НАБУ. З тих матеріалів чітко видно хто замовник і кому вигідно розправлятись з патріотами і державниками в угоду корупційним інтересам та інтересам держави агресора Росії. Це одіозний екс-керівник Концерну РРТ Володимир Іщук, раніше звільнений за махінації з землею, по якому відкрито низку кримінальних справ, у тому числі за корупційні фінансові зловживання та фінансування російської пропаганди, нинішній керівник Олександр Богданов, голова Держспецв’язку Леонід Євдочено тощо.

Так чиї інтереси захищає сьогодні НАБУ?

Результатом цього резонансного “Розслідування”, що розпочате НАБУ разом з САП, землю, яка продовжує залишатись в державній власності, Київрада продовжує незаконно кроїти. Протягом півроку великий шматок столичної землі знову перетік з державної власності в приватні кишені ділків. Таким чином, діючи в інтересах третіх осіб під час “Розслідування” НАБУ разом з САП стали співучасниками злочинних схем земельної мафії імені Черновецького в Київраді.

Стає зрозумілим, чому оборутки на мільярди доларів, не зважаючи на прямі покази відповідальних працівників Концерну РРТ- активістів Майдану, фахівців-правозахисників жодним чином не зацікавили “принципових”активістів НАБУ.

Источник: АНТИКОР