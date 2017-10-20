16:47 20.10.2017 | Общество | Новости
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На Мадагаскаре 100 человек умерло от чумы

На Мадагаскаре эпидемия чумы стартовала раньше ожидаемого срока.

На Мадагаскаре 100 человек умерло от чумы

В ходе эпидемии на о. Мадагаскар уже умерли 94 человека, при этом данная болезнь могла распространиться в том числе и за пределы острова. Такие данные распространил Reuters, ссылаясь на Всемирную организацию здравоохранения.

Согласно заявлениям чиновников ВОЗ, вспышка чумы на острове уже вызвала 1153 подозрительных случая – начиная с августа месяца. Это вызывает тревогу, потому что эпидемия стартовала раньше обычного и поражала в основном города, а не села. В целом же с 2010 г. по 2015 г. на острове замечены 584 смерти в результате чумы.

Как сообщал УРА-Информ, на Мадагаскаре резко распространилась легочная чума.


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