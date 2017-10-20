На Донбассе за неделю было две жертвы среди мирного населения

Так, мирные жители в очередной раз пострадали а Донбассе. Такую информацию в рамках брифинга распространил первый замглавы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

Согласно его заявлению - влияние на мирных граждан на востоке сейчас остается незаметным. Новости про постоянных жертв среди мирных жителей – это две жертвы, которые были подтверждены миссией ОБСЕ в течение прошлых семи дней, а также 400 жертв - с начала года – подчеркнул Хуг. Также по его словам – в н.п. Новоалександровка в течение полутора лет сразу семь сельских жителей были ранены, а также один погиб.

Как сообщал УРА-Информ, на Донбассе число обстрелов выросло на 30%.