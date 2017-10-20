10:23 20.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100176752:roman

MH17 сбил российский "Бук", - Bellingcat

Опубликованная Объединенной следственной группой фотография сбитого Boeing, выполнявший рейс MH17, полностью подтверждает причастность к сбитому самолету российского ЗРК "Бук". 

MH17 сбил российский

Об этом передает Deutsche Welle.

Согласно информации ведомства, черты изображенного на снимке ЗРК полностью совпадают с теми, что на видео на правом борту самолета. Таким образом, остается все меньше сомнений в том, что Москва не была причастна к крушению малазийского авиалайнера.

Ранее международная экспертно-журналистская расследовательская группа Bellingcat собрала и опубликовала все доказательства по делу сбития самолета Boeing 777 над небом Донбасса, в результате которого погибло 298 человек.

Особенно вызывает беспокойство тот факт, что черный ящик Москва отдала следственной комиссии только через две недели после крушения лайнера.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Украина подписала соглашение о расследовании крушения МН17.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив