Опубликованная Объединенной следственной группой фотография сбитого Boeing, выполнявший рейс MH17, полностью подтверждает причастность к сбитому самолету российского ЗРК "Бук".
Об этом передает Deutsche Welle.
Согласно информации ведомства, черты изображенного на снимке ЗРК полностью совпадают с теми, что на видео на правом борту самолета. Таким образом, остается все меньше сомнений в том, что Москва не была причастна к крушению малазийского авиалайнера.
Ранее международная экспертно-журналистская расследовательская группа Bellingcat собрала и опубликовала все доказательства по делу сбития самолета Boeing 777 над небом Донбасса, в результате которого погибло 298 человек.
Особенно вызывает беспокойство тот факт, что черный ящик Москва отдала следственной комиссии только через две недели после крушения лайнера.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Украина подписала соглашение о расследовании крушения МН17.