MH17 сбил российский "Бук", - Bellingcat

Об этом передает Deutsche Welle.

Согласно информации ведомства, черты изображенного на снимке ЗРК полностью совпадают с теми, что на видео на правом борту самолета. Таким образом, остается все меньше сомнений в том, что Москва не была причастна к крушению малазийского авиалайнера.

Ранее международная экспертно-журналистская расследовательская группа Bellingcat собрала и опубликовала все доказательства по делу сбития самолета Boeing 777 над небом Донбасса, в результате которого погибло 298 человек.

Особенно вызывает беспокойство тот факт, что черный ящик Москва отдала следственной комиссии только через две недели после крушения лайнера.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Украина подписала соглашение о расследовании крушения МН17.