Юридическая безопасность агробизнеса

Гостья студии – Елена Смоляк, Управляющий партнер юридической фирмы AMBERCHANCE, эксперт в земельных правоотношениях, налоговых и хозяйственных спорах.

AMBERCHANCE — член Торгово-промышленной палаты Украины и предоставляет эффективные юридические услуги под индивидуальные потребности бизнеса. Компания основана в 2016 году, но даже за этот короткий срок юристам компании есть чем гордиться: помогли создать более 30 компаний (среди которых энергетические компании и компании с иностранными инвестициями); сумели сохранить своим клиентам более 250 млн. грн., не позволив применить незаконные налоговые санкции и доначисления; обеспечили более 75% выигранных судебных споров по правам собственности на земельные участки и защите от рейдерства; на счету компании 80% выигранных дел по взысканию задолженности контрагентов и защите прав акционеров в корпоративных спорах. И это далеко не полный список побед!

В программе обсудили взаимоотношения государства и агробизнеса, дотации, проблему рейдерства, готова ли Украина к открытию рынка земли, почему важен ответственный документооборот в компании, нюансы налогового учета, зачем обязателен аудит контрагентов, и (главный вопрос) – почему украинским аграриям жизненно необходимо пользоваться услугами профессионального юриста.

"Для аграриев открывается ещё одно поле, на котором они должны "вести битву"… Это правовое поле", – Наталия Церковникова.

"Вы достойны вести свой бизнес красиво! Вы достойны вести свой бизнес правильно!", – Елена Смоляк.

На фото: Наталия Церковникова и Елена Смоляк в студии программы OPEN CASE

Смотрите OPEN CASE с Наталией Церковниковой каждый четверг в 22:10 на Первом Деловом – телеканале Вашего бизнеса. Осень агрокейсов продолжается!