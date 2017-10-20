10:43 20.10.2017 | Общество | Новости
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Японский император может освободить трон

Японский император Акихито может отречься от престола в марте 2019 года. Об этом передает газета Ashani Shimbun.

Японский император может освободить трон

Согласно информации издания, император перенес несколько сложных операций на сердце и провел лечение рака предстательной железы. Император считает, что он уже не в состоянии исполнять церемониальные функции.

На данный момент Акихито 83 года, он является приемников своего отца Хирохито, который освободил престол в 1989 году. У монарха есть и возможный приемник, кронпринц Нарухито, которому 57 лет.

В правительстве по этому поводу ведутся ожесточенны дебаты, так как императорский сан является давней и священной традицией японской культура, а потому секретарь правительства Есихидэ Суга заявил, что будут делать все возможное, дабы этот процесс прошел плавно.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Украина получила от Японии 1,6 миллиарда долларов помощи за 2017 года.


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