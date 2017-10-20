00:30 20.10.2017 | Общество | Новости
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Из Литвы в Украину нелегально ввезли мобильные телефоны на 21,5 миллиона гривен

Объем уклонения от платежей на таможне составляет примерно семь миллионов гривен.

Из Литвы в Украину нелегально ввезли мобильные телефоны на 21,5 миллиона гривен

Так, в Украину из Литвы недавно была попытка нелегально ввезти мобильные телефоны - на сумму 21,5 миллиона гривен. Про это речь идет в сообщении пресс-службы Госфискальной службы страны.

Оказалось, что работники ГФС уже раскрыли факт нелегального ввоза мобильных телефонов в нашу страну - через пропускной пункт "Краковец", что на Львовщине. Злоумышленники пробовали доставить в Украину – через госграницу – примерно 1100 мобильных телефонов стоимостью около 22-ух миллионов гривен.

Как сообщал УРА-Информ, Ровно планируют охранять от ввоза туда львовского мусора.


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