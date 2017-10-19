В Украине в 2017 году в ДТП погибло уже 2300 человек, - Аваков

Так, в Украине в течение девяти месяцев в ДТП погибли около 2,3 тысячи граждан. Эти данные при помощи соцсети Facebook недавно распространил министр МВД страны Арсен Аваков. Согласно его словам – еще в 2016 году в авариях в Украине погибли 3187 граждан.

При этом в авариях было также травмировано 32 079 граждан. А за девять месяцев нынешнего года на автодорогах погибли 2317, а также травмы получили 25 082 украинских гражданина – добавил Аваков.

Как сообщал УРА-Информ, в Харькове 18 октября произошло масштабное ДТП – девушка выехала на тротуар, где находилось много людей.