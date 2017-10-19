В среду на Донбассе ранены трое украинских военных

Украинские войска вынуждены были 31 раз открывать ответный огонь. В результате боевых действий трое украинских военнослужащих получили ранения.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-службы штаба антитеррористической операции, в конце прошедших суток обстановка обострилась. Враг существенно увеличил количество огневых провокаций и все чаще применял минометы различных калибров.

Так, на донецком направлении вечером боевики с минометов калибра 82-мм, различных видов гранатометов несколько раз били по защитникам Авдеевки. Также под гранатометным огнем боевиков оказались позиции ВСУ у Луганского, Майорска, Каменки. Около шести часов вечера после обстрелов ранение полдучил один украинский военнослужащий. Кроме того, почти в полночь боевики выпустили более 20 мин калибра 120-мм на подступах к Троицкому.

На луганском направлении боевики дважды применяли 82-мм минометы неподалеку Новотошковского и Новозвановки. Из 120-мм минометов были обстреляны позиции сил АТО в районе Крымского и Попасной. Также ночью под огонь из автоматических гранатометов попали защитники Троицкого, Новозвановки и Новоалександровки.

На мариупольском направлении около семи часов вечера боевики били из миномета калибра 82-мм неподалеку Гнутово. Крупнокалиберный пулемет применялся ими в окрестностях Старогнатовки.

Напомним, ситуация в зоне проведения антитеррористической операции во вторник, 17 октября, остается напряженной. Боевики увеличили количество обстрелов, нарушая режим тишины. Всего противник 44 раза в течении суток открывал огонь по нашим позициям.