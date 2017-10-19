В Ровно за рулем иномарки поймали девятилетнего мальчика

Данным автомобилем управлял девятилетний ребенок. Такие данные распространила патрульная полиция в Facebook. Согласно этим данным – правоохранители срочно остановили авто, увидев, что им управляет 9-летний мальчик.

При этом его 33-летний отец, который находился на сиденье пассажира, уже подтвердил, что это он посадил за руль сына. Когда мужчина искал свои документы, правоохранители заметили в салоне оружие.

Выяснилось, что разрешений на оружие у этого человека не было - сказано в сообщении. Оружие и пакет с наркотиками, которые также нашли в авто, изъяли. По факту составлен протокол.

Как сообщал УРА-Информ, на Житомирщине микроавтобус врезался в отбойник.