17:52 19.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Крым совершено 13 000 незаконных авиарейсов

Процессуальное руководство Крыма зафиксировала около 13 000 нарушений воздушного пространства иностранными воздушными судами и установила 182 иностранцев, совершивших незаконные въезды на территорию оккупированного полуострова.

В Крым совершено 13 000 незаконных авиарейсов

Об этом в Брюсселе на заседании Пятого раунда консультаций Украина - ЕС заявил заместитель прокурора Крыма Александр Удовиченко.

По словам прокурора, в рамках уголовного производства прокуратурой АР Крым, установлено 182 гражданина иностранных государств, совершивших въезды и выезды на территорию временно оккупированного полуострова Крыма в нарушение требований украинского законодательства.

В случае осуществления экипажами иностранных воздушных судов регулярных международных рейсов в Крым, во время досудебного расследования было установлено около 13 000 нарушений воздушного пространства Украины.

В своем выступлении Удовиченко акцентировал внимание на нарушениях прав украинцев на территории Крыма.

В частности, на запрете оккупационными властями деятельности Меджлиса, преследования по политическим, этническим и другим дискриминационным признакам. А также нарушении свободы слова и права на мирные собрания.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Анкара закрыла воздушное пространство для всех рейсов, которые направляются с территории контролируемой курдами северной части Ирака. 


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