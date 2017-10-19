18:46 19.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Киевской области изъяли партию контрабандных сигарет на 300 тысяч долларов - ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины изъяли 850 тысяч пачек сигарет, контрабандно ввезенных из соседней страны, ориентировочной стоимостью 300 тысяч долларов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В Киевской области изъяли партию контрабандных сигарет на 300 тысяч долларов - ФОТО

По словам правоохранителей, злоумышленники незаконно ввозили большие партии подакцизных товаров без уплаты соответствующих таможенных платежей и налогов. Они планировали переправить табачные изделия в страны Евросоюза.

Во время обысков в складских помещениях контрабандистов была обнаружена очередная партия сигарет ориентировочной стоимостью 300 тысяч долларов.

Из какой именно страны ввезены табачные изделия, не уточняется.

В рамках уголовного производства устанавливаются все лица, причастные к контрабандному бизнесу. Продолжается досудебное следствие.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в рамках совместной операции "Граница-2017" пограничники задержали в Одесской области крупную партию контрабандных сигарет.


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