В Киевской области изъяли партию контрабандных сигарет на 300 тысяч долларов - ФОТО

По словам правоохранителей, злоумышленники незаконно ввозили большие партии подакцизных товаров без уплаты соответствующих таможенных платежей и налогов. Они планировали переправить табачные изделия в страны Евросоюза.

Во время обысков в складских помещениях контрабандистов была обнаружена очередная партия сигарет ориентировочной стоимостью 300 тысяч долларов.

Из какой именно страны ввезены табачные изделия, не уточняется.

В рамках уголовного производства устанавливаются все лица, причастные к контрабандному бизнесу. Продолжается досудебное следствие.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в рамках совместной операции "Граница-2017" пограничники задержали в Одесской области крупную партию контрабандных сигарет.