В Киевской области изъяли партию контрабандных сигарет на 300 тысяч долларов - ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины изъяли 850 тысяч пачек сигарет, контрабандно ввезенных из соседней страны, ориентировочной стоимостью 300 тысяч долларов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
По словам правоохранителей, злоумышленники незаконно ввозили большие партии подакцизных товаров без уплаты соответствующих таможенных платежей и налогов. Они планировали переправить табачные изделия в страны Евросоюза.
Во время обысков в складских помещениях контрабандистов была обнаружена очередная партия сигарет ориентировочной стоимостью 300 тысяч долларов.
Из какой именно страны ввезены табачные изделия, не уточняется.
В рамках уголовного производства устанавливаются все лица, причастные к контрабандному бизнесу. Продолжается досудебное следствие.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в рамках совместной операции "Граница-2017" пограничники задержали в Одесской области крупную партию контрабандных сигарет.