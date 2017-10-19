В Харькове семьям пострадавших и погибших в ДТП выделят по 20 тысяч гривен

Так, всем этим семьям будет выделено вскоре по 20 тысяч гривен. Мэр Харькова уже отдал распоряжение по поводу помощи погибшим, а также пострадавшим в ДТП 18-го октября. Кроме того, все расходы на похороны и на медпомощь также возьмет на себя власть города.

На данный момент на месте аварии продолжают проводить восстановительные работы. Так, уже установили светофор, убирают разбитое стекло, а также восстанавливают трубу, что была повреждена. На месте ДТП дежурит муниципальная охрана.

Как сообщал УРА-Информ, 18-го октября в Харькове произошло ДТП, по итогам которого погибли, а также были травмированы люди.