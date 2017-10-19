14:59 19.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Донецкой области в шахте бастуют горняки

На шахте Новогродовская ГП Селидовуголь в Донецкой области 34 горняка первой смены отказываются подниматься на поверхность. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

В Донецкой области в шахте бастуют горняки

По его словам, горняки требуют выплаты зарплаты.

Работники первой смены шахты Украина ГП Селидовуголь не поднялись из шахты. Таким протестом они требуют возвращения задолженного перед ними.

Независимый профсоюз горняков Украины принимает все необходимые меры для решения этого вопроса, добавил Волынец.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Финляндии проходят массовые забастовки водителей, которые спровоцировали серьезные осложнения с движением общественного транспорта. В Финляндии в Эспоо, а также восточной части городов Вантаа и Хельсинки проводят забастовки водители транспортной компании Nobina.


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