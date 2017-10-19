В четырех областях усилили охрану украинской границы - ФОТО

По информации пограничников, охрана границы усилена в пределах Волынской, Львовской, Закарпатской и Черновицкой областей в рамках операции "Рубеж-2017".

Для усиления охраны государственной границы со странами Европейского Союза привлечены резервы председателя Государственной пограничной службы Украины им. Б.Хмельницкого, мобильного пограничного отряда "Дозор". Также отряд пограничной комендатуры быстрого реагирования в общей численности более 300 военнослужащих.

Основной целью усиление охраны данного направления границы является противодействие организованной преступности.

Для помощи в патрулировании будут применяться беспилотные летательные аппараты, оборудованные современными камерами фото - и видеонаблюдения, а также телевизионными средствами.

На место назначения уже прибыли военнослужащие, которые будут охранять участки границы в пределах Черновицкой и Ивано-Франковской областей. Они перекроют наиболее угрожающие направления украинско-румынской и украинско-молдавской границы.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", польское правительство не будет восстанавливать упрощенное пересечени польско-российской границы. Согласно информации источника, приостановка упрощенного режима не уменьшила количество российских туристов и приезжающий, а вот потоки передачи через границу контрафактного алкоголя и сигарет значительно уменьшились.