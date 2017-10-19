16:23 19.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Бердянске Дзержинского переделали в козацкого полковника

Бюст Феликса Дзержинского в Бердянске переделали в козацкого полковника Максима Кривоноса. Об этом сообщает местное издание ПроБердянск.

В Бердянске Дзержинского переделали в козацкого полковника

По информации ведомства, после декоммунизации все памятники этому деятелю на территории Украины подлежали сносу. Однако в бердянской исправительной колонии решили "не пропадать же добру" и провели памятнику редизайн.

В итоге Дзержинский стал Максимом Кривоносом, о чем свидетельствует табличка на стелле.

Добавим, Максим Кривонос - украинский военный деятель, казацкий предводитель, один из руководителей казацко-крестьянских восстаний во время Хмельнитчины.

Следует отметить, что это не первая попытка "редизайна" памятников в Украине. Так, ранее в той же Запорожской области памятник Ленину превратили в памятник Пилипу Орлику.

 


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