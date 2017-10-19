Украинцам выдано больше пяти миллионов биометрических паспортов

Так, состоянием на 19-е октября в Украине уже было выдано примерно 5,6 миллиона биометрических загранпаспортов. При помощи Facebook такие данные распространил глава Госмиграционной службы Максим Соколюк.

Согласно его данным – был запрос про число биометрических паспортов, которые нужны для выезда за границу. Оказалось, что начала 2015-го года украинцы успели оформить около пяти миллионов шестисот тысяч документов.

Как сообщал УРА-Информ, " безвизом" на данный момент уже воспользовались примерно 295 тысяч украинских граждан. Такие данные распространили в Госпогранслужбе.