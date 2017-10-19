Суд по делу о Януковича отложили на 25 октября

Следующее заседание состоится в десять часов утра 25 октября. Об этом на сегодняшнем заседании объявил судья.

По его словам, суд в четверг завершил рассмотрение доказательств. Суду понятно, каким образом получено видео, однако сегодня рассматривалось видео с Автономной республики Крым. На следующем заседании прокуроры должны предоставить механизм получения этих видео, - пояснил судья, добавив, что по плану осталось два заседания.

В свою очередь адвокат сообщил, что будет во Львове до 3 ноября включительно. Председательствующий судья также намерен согласовать график судебных заседаний на ноябрь.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Янукович проиграл в Европейском суде апелляцию на заморозку активов. Изначально счета Януковичей заморозили с 6 марта 2014 на один год в связи с расследованием хищения государственных средств или имущества в Украине. Позже санкции были продлены еще на год.