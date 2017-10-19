16:49 19.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Сотрудники СБУ задержали "телефонных террористов"

Сотрудники СБУ вместе с правоохранителями недавно провели задержание сразу двоих "телефонных террористов".

Сотрудники СБУ задержали

Данные граждане недавно распространяли по телефону ложные сообщения про минирование жилых домов. Эти данные распространил пресс-центр СБ Украины. Согласно сообщению – в столице задержали мужчину, который по телефону сообщил про минирование девятиэтажки.

В н.п. Одесса же также задержали мужчину – местного жителя, у которого уже есть судимость Он, пребывая в нетрезвом состоянии, сообщил про минирование квартиры в одном из жилых зданий. По обоим этим случаям уже открыты уголовные дела.

Как сообщал УРА-Информ, ранее телефонного террориста задержали в Херсоне.


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