Семьи погибших в Харькове во время аварии получат материальную помощь

Каждая семья получит по 20 тысяч гривен. Об этом в четверг, 19 октября, заявил заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.

По его словам, затраты на похороны также на себя возьмет город. Что касается пострадавших, мы возьмем на себя все затраты на лечение, на обеспечение медикаментами пострадавших людей, - пояснил Терехов журналистам, добавив, что сейчас коммунальные службы ведут работы по восстановлению светофора на перекрестке, где произошла авария.

Терехов также пообещал, что до конца дня светофор опять будет работать. Место смертельного ДТП уже убрано, а люди несут цветы на место гибели пешеходов, - рассказал чиновник.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, девушка-водитель внедорожника, которая стала виновницей смертельной аварии в Харькове, арестована.