САП не дала Розенблату улететь в Кельн

Сегодня истек срок его меры пресечения, закончился запрет выезда за границу, а также с него сняли браслет. Вместе с тем сотрудники Специализированная антикоррупционная прокуратура сняли его с рейса "Киев - Кельн" и прямо из аэропорта Киеве отвезли в суд.

В настоящее время Соломенский суд уже начал заседание по делу Розенблата.

Суд рассматривает возложение на подозреваемого обязанностей, срок действия которых истек, поскольку срок действия предыдущих обязанностей в установленный законом пятидневный срок не удалось продолжить, учитывая затягивание судебного разбирательства защитой, - пояснил судья.

При этом детективы Национального антикоррупционного бюро Украины изъяли у политика телефоны и паспорта.

Напомним, срок действия меры пресечения, а также обязательств в виде запрета на выезд за границу и ношения электронного браслета слежения для депутата Верховной Рады Борислава Розенблата истек.

Как сообщал УРА-Информ, 18 июля Соломянский районный суд Киева избрал народному депутату Верховной Рады Украины Бориславу Розенблату меру пресечения. Политику присудили залога в размере семи миллионов гривен. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство САП частично.