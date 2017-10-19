Россия обвинили Гриба в подготовке теракта в школе

Российские следователи заявили, что он якобы предложил знакомой из Сочи устроить взрыв бомбы на линейке в школе. Об этом в четверг, 19 октября, сообщило Российское издание "Коммерсант".

По информации издания, которое ссылается на заявление российских властей, Павла задержали сотрудники ФСБ 25 августа в Смоленской области на вокзале города Ярцево. При этом задержание состоялось уже после того, как его объявили в розыск в России.

По мнению следствия Гриб является приверженцем радикальных националистических взглядов УНА-УНСО и обвиняется в том, что склонял свою знакомую жительницу Краснодарского края совершить подрыв самодельного взрывного устройства на выпускной линейке в средней школе №26 города Сочи.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сын офицера Государственной пограничной службы Украины Павел Гриб пропал 4 августа в Беларуси. Позже стало известно, что пропавший находится в следственном изоляторе Краснодара.