Полиция объявила о подозрении виновнице ДТП в Харькове

Как сообщил пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Вита Дубовик, сегодня утром прокуратура области утвердила подозрение 20-летней харьковчанке по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц.

Максимальная санкция статьи предусматривает десять лет лишения свободы. Киевский районный суд Харькова в яптницу выберет ей меру пресечения, - заявила она.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 18 октября около девяти часов вечера в Харькове по улице Сумская, в результате столкновения двух внедорожников с выездом на тротуар пострадали 11 человек - погибло пять пешеходов и шесть пешеходов с травмами разных степеней тяжести госпитализированы в лечебные учреждения. Автомобиль въехал в группу людей, которые стояли на тротуаре и ждали зеленого света светофора.