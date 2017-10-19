03:00 19.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Виннитчине военный попался на сбыте боеприпасов

Прапорщик на Виннитчине занимался сбытом патронов, а также самодельных взрывных устройств.

На Виннитчине военный попался на сбыте боеприпасов

На Виннитчине военнослужащего ВСУ разоблачили недавно на сбыте боеприпасов. Об этом данные распространила пресс-служба военной прокуратуры.

Оказалось, что 17 октября 2017 г. тружениками военной прокуратуры при проведении контроля за совершением преступления по признакам ч. 1 ст. 263 УК вместе с оперативниками СБУ при сбыте боеприпасов разоблачили военного ВСУ.

Был замечен факт продажи прапорщиком патронов – в количестве 263 штук и самодельного взрывного устройства.

Как сообщал УРА-Информ, на Харьковщине было изъято около 1,6 тысячи боеприпасов.


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