На Виннитчине военный попался на сбыте боеприпасов

На Виннитчине военнослужащего ВСУ разоблачили недавно на сбыте боеприпасов. Об этом данные распространила пресс-служба военной прокуратуры.

Оказалось, что 17 октября 2017 г. тружениками военной прокуратуры при проведении контроля за совершением преступления по признакам ч. 1 ст. 263 УК вместе с оперативниками СБУ при сбыте боеприпасов разоблачили военного ВСУ.

Был замечен факт продажи прапорщиком патронов – в количестве 263 штук и самодельного взрывного устройства.

Как сообщал УРА-Информ, на Харьковщине было изъято около 1,6 тысячи боеприпасов.