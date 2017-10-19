На Одессчине фермер незаконно арендовал 300 га военного полигона

Об этом сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Южного региона.

По информации ведомства, еще в 2012 году военная прокуратура Белгород-Днестровского гарнизона обратилась с иском в суд с требованием признать недействительными договоры аренды земли. А также в кратчайшие сроки вернуть земельные участки общей площадью 300 га в пользу военного ведомства.

"Указанные земли, стоимостью 988 тысяч гривен, относятся к землям Тарутинского общевойскового полигона и незаконно использовались частным предприятием для выращивания сельскохозяйственных культур", - говорится вособщении.

Таким образом, спустя только после пяти лет судебных заседаний земли наконец-то возвращены в собственность государства.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на российско-белорусских учениях "Запад-2017" вертолет Ка-52 выстрелил ракетами по зрителям. В результате инцидента два человека получили тяжелые ранения. При этом две машины было взорвано.