11:54 19.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Мининфраструктуры примет меры по уменьшению смертности на дорогах

Министерство инфраструктуры Украины примет участие в общей сессии правительственных институтов и народных депутатов в вопросе снижения уровня смертности на украинских дорогах.

Мининфраструктуры примет меры по уменьшению смертности на дорогах

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в Facebook.

По словам министра, необходимо срочно принимать общую стратегию по предотвращению аварий на украинских магистралях и в течении этой недели общая программа будет опубликована и представлена общественности.

Отмечается, что около полумиллиарда гривен из средств секторальной поддержки для создание специальных систем сохранности в местах наибольшей концентрации ДТП.

Напомним, что в Харькове произошло ужасное ДТП, в результате которого погибло шесть человек, 11 людей госпитализировано с тяжелыми травмами.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Владимир Омелян сообщил, что Германия готова рассмотреть возможность передачи Украине 100 подержанных дизель-поездов с кондиционерами и вакуумными туалетами по остаточной стоимости.


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