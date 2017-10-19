Медики сохранили беременность пострадавшей в ДТП в Харькове

Так, была сохранена беременность женщины, которая пострадала в ДТП в н.п. Харьков, в результате которого также погибли пять человек и еще шестеро попали в больницу. Такие данные распространили в Харьковской ОГА.

Также сообщается о том, что четверо пострадавших в этой аварии были госпитализированы в горбольницу скорой помощи, а также еще двое доставлены в областную больницу. Из четверых доставленных в горбольницу двое уже прооперированы. Одна из прооперированных – в очень тяжелом состоянии. В облбольнице пострадавшие – в удовлетворительном состоянии. Одной из них сохранили беременность, прогноз позитивный.

Как сообщал УРА-Информ, в Харькове вечером 18-го октября произошло страшное ДТП. Девушка-водитель выехала на тротуар, где находились десятки людей.