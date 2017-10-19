Харьковские правоохранители просят свидетелей ДТП прислать записи с видеорегистраторов

Так, данные видеорегистраторов просят прислать отделу расследования преступлений в транспортной сфере - водителей, которые были на месте аварии. Об этом речь идет на странице социальной сети Facebook полиции области.

Правоохранители уже обратились ко всем свидетелем страшной аварии, а также к родным погибших с просьбой предоставить данные в отдел расследования преступлений - по адресу ул. Маяковского, 22, либо позвонив по номерам телефонов 715-71-64, 705-93-60 или 715-71- 61.

Как сообщал УРА-Информ, авария в Харькове произошла вечером 18 октября. По итогам погибло шесть человек и есть раненые.