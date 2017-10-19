ЮНИСЕФ сообщил о гибели 5,5 млн детей в 2016 году

Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Welle.

Отметим, что в прошлом году в мире ежедневно умирали около 15 тыс. детей в возрасте до пяти лет, почти семь тысяч из них - новорожденные. Так, в 2000 году количество погибших детей было - 9,9 млн.

"Несмотря на этот прогресс, все еще есть большие диспропорции в выживании детей по регионам и странам, особенно к югу от Сахары в Африке", - заявил заместитель генерального секретаря ООН Лю Чжэньминь.

При этом доля новорожденных среди умерших за последние 16 лет выросла с 41 до 46%. Причиной смерти младенцев чаще всего становятся осложнения при беременности и родах. ЮНИСЕФ отмечает, что старшие дети чаще умирают от пневмонии и диареи.

ЮНИСЕФ отмечает, что старшие дети чаще умирают от пневмонии и диареи. Согласно данным в докладе, самый высокий уровень детской смертности наблюдается в Южной Азии (39%) и в Африке к югу от Сахары (38%).

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", за прошлый 2016 год в результате боевых действий во всем мире погибло 8,5 тыс детей.