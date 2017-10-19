13:29 19.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Гражданин Белоруссии не смог въехать в Украину из-за детских рисунков в паспорте

Гражданина Белоруссии не пустили через границу в Украину из-за детских рисунков в паспорте. Об этом сообщил Государственный пограничный комитет Белоруссии на своей странице в соцсети Facebook.

Гражданин Белоруссии не смог въехать в Украину из-за детских рисунков в паспорте

По словам пограничников, 18 октября, на пункте пропуска Новая Рудня за нарушение режима государственной границы был задержан 36-летний житель Гомельской области.

Выезжая в Украину, мужчина предъявил пограничникам паспорт, в котором одна из страниц была полностью "украшена" рисунками солнца, леса, дома.

Сам мужчина признался, что ранее уже получал предупреждение о необходимости замены паспорта, но его проигнорировал.

В соответствии с законодательством паспорт жителя Калинковичей был изъят, через границу его не пропустили.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", пограничная служба Украины прекратила деятельность 11 каналом торговли людьми. Сотрудники пограничной службы провели арест 12 организаторов схемы вывоза украинских девушек за границу, где они использовались в сексуальном рабстве и трудовой эксплуатации.


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