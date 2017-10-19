Европейский суд признал законным арест активов Януковича и его сына

Таким суд отклонил апелляцию на решение предыдущего суда о замораживании активов. Как сообщает DW, ссылаясь на пресс-релиз суда, санкции было наложены на активы в 2015-2016 годах.

Янукович и его сын Александр подали апелляционную жалобу, в которой они обжаловали решение суда ЕС годичной давности. Сегодня в решении Европейского суда, в частности, указывается "опасения Виктора Федоровича Януковича и Александра Викторовича Януковича в предвзятости украинской судебной системы не могут поставить под сомнение обоснованность обвинений против них по очень конкретным случаям в хищении государственных средств".

Суд также считает, что истцы не предоставили никаких доказательств, которые могли бы поставить под сомнение обоснованность обвинений, вынесенных против них в Украине.

При этом в сообщении указано, что решение Европейского суда касается только одной санационной волны, которая действовала с марта 2015 по март 2016 и, соответственно, сейчас утратила силу. Однако оно свидетельствует о том, что попытки семьи Януковича обжаловать следующие волны санкций против них (в частности, введены в 2016 и 2017 годах) наверняка также будут неудачными.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, министерство внутренних дел Российской Федерации в среду, 18 октября, продлило право на временное убежище для бывшего президента Украины Виктора Януковича.