14:52 19.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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295 тысяч украинцев уже воспользовались "безвизом"

Отказ во въезде в Евросоюз за период действия безвиза при этом получил лишь 61 гражданин Украины.

295 тысяч украинцев уже воспользовались

Так, в течение четырех месяцев 2017 г. с даты внедрения между Украиной и ЕС безвизового режима лишь по собственным биометрическим паспортам в Европу уже съездили примерно 295 тысяч украинских граждан. Такие данные распространил недавно О. Слободян – помощник главы Госпогранслужбы.

Согласно его словам – с начала осени 2017 г. в ЕС начали ездить примерно на 30-40 процентов граждан меньше, чем ездило еще летом. Более того, также известно, что согласно сведениям представительства Евросоюза в Украине – во въезде в ЕС отказали только 61-му человеку.

Как сообщал УРА-Информ, в первый день внедрения безвиза в ЕС отправились около 1300 украинцев.


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