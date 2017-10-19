295 тысяч украинцев уже воспользовались "безвизом"

Так, в течение четырех месяцев 2017 г. с даты внедрения между Украиной и ЕС безвизового режима лишь по собственным биометрическим паспортам в Европу уже съездили примерно 295 тысяч украинских граждан. Такие данные распространил недавно О. Слободян – помощник главы Госпогранслужбы.

Согласно его словам – с начала осени 2017 г. в ЕС начали ездить примерно на 30-40 процентов граждан меньше, чем ездило еще летом. Более того, также известно, что согласно сведениям представительства Евросоюза в Украине – во въезде в ЕС отказали только 61-му человеку.

Как сообщал УРА-Информ, в первый день внедрения безвиза в ЕС отправились около 1300 украинцев.