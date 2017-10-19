165 тысяч украинцев за неделю заболели ОРВИ

Среди заболевших большинство – это дети. Об этом речь идет в бюллетене Центра гриппа и ОРВИ. Согласно этим данным – за неделю ОВИ, а также гриппом в стране заболело 165 669 граждан. И среди них - 71,4 процента - это дети до 17-ти лет. Показатель заболеваемости среди населения суммарно составил 404,7 на 100 тысяч населения.

Наиболее высокий показатель заболеваемости фиксировали на Киевщине - 733,4, а при этом наименьший – на Тернопольщине - 196,7 на 100 тысяч граждан.

Как сообщал УРА-Информ, состоянием на 13-е октября в Украине гриппом и ОРВИ уже заболело около 150-ти тысяч граждан.