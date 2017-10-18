Во время акций протеста в центре Киева пострадали двое правоохранителей

В центре Киева в результате столкновений во время акций протеста пострадали двое правоохранителей, которые находятся в больнице. Об этом во время брифинга заявил председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев.
По словам начальника полиции, к концу дня во время столкновений активистов, зафиксировано два факта избиения сотрудников правоохранительных структур.
Отмечается, что пострадали 21-летний гвардеец и 25-летний работник спецподразделения.
Правоохранители получили средней тяжести телесные повреждения и сейчас лежат в больнице.
Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", митинг, который устроили активисты во вторник, 17 октября, под Верховной Радой закончился. Вместе с тем часть активистов продолжает ставить палатки, остальные участников митинга разошлась. Здание парламента и правительственный квартал находятся под усиленной охраной. Сейчас на Грушевского установлено больше десяти палаток, еще около двух десятков разбито на площади напротив парламента.