Во время акций протеста в центре Киева пострадали двое правоохранителей

По словам начальника полиции, к концу дня во время столкновений активистов, зафиксировано два факта избиения сотрудников правоохранительных структур.

Отмечается, что пострадали 21-летний гвардеец и 25-летний работник спецподразделения.

Правоохранители получили средней тяжести телесные повреждения и сейчас лежат в больнице.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", митинг, который устроили активисты во вторник, 17 октября, под Верховной Радой закончился. Вместе с тем часть активистов продолжает ставить палатки, остальные участников митинга разошлась. Здание парламента и правительственный квартал находятся под усиленной охраной. Сейчас на Грушевского установлено больше десяти палаток, еще около двух десятков разбито на площади напротив парламента.