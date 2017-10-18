В среду в Киеве потеплеет еще больше

Осадков сегодня синоптики не обещают. Ночью и утром в западных, центральных и южных областях местами туман. Ветер юго-западный, 5-10 метров на секунду.

Температура воздуха днем поднимутся до 14-19 градусов.

В Киеве сегодня сухо и тепло. Температура воздуха ночью согставит 8-10 градусов тепла. Днем потеплеет до 19-21 градуса.

На западе Украины сегодня без осадков, ночью и утром туман. Ночная температура воздуха составит 6-11 градусов выше нуля. Днем воздух прогреется до 17-22 градусов.

На севере страны в среду осадков не предвидится. Ночью и утром местами слабый туман. Температура воздуха ночью удержится в пределах 6-12 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 15-22 градусов.

В центре Украины также без осадков, ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью удержится в пределах 6-12 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 15-22 градусов.

На востоке страны сегодня также сухо и тепло. Ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью составит 4-10 теплых градусов. Днем потеплеет до 14-20 градусов.

На юге Украины без осадков, ночью и утром местами туман температура воздуха ночь удержится в пределах 6-12 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 15-22 градусов.

В Крыму сегодня также сухо и тепло. Ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью составит 6-11 градусов тепла. Днем будет от 17 до 22 градусов.