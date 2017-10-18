В России и Крыму за пять месяцев задержаны 18 украинцев

Такие данные распространила координатор инициативы за права человека М. Томак – в рамках пресс-конференции по результатам визита украинских врачей к Павлу Грибу, которого держат в СИЗО Краснодара. По ее словам – на данный момент 61 украинец пребывает в России под стражей.

Среди них 23 гражданина получили по политическим причинам приговор. В течение последних месяцев был также поток новых задержаний. Только с лета уже задержали еще 18 украинцев.

Как сообщал УРА-Информ, ранее украинские врачи отправились в Россию, чтобы там обследовать задержанного Павла Гриба.