В Нидерландах открыли уникальный мост, напечатанный на 3D-принтере - ФОТО, ВИДЕО

Об этом сообщает голландское издание NOS.

Согласно словам словам специалистов, на печатный мост требуется гораздо меньше бетона, поскольку принтер размещает материал только там, где это нужно. Кроме того, восьмиметровый мост, сделанный из 800 слоев спрессованного железобетона, соединяет две дороги над небольшим ручьем в городе Гемерт.

"Уникальный мост соединяет две дороги. Его заявляют, что он может выдержать вес 40 грузовиков", - отметил представитель технологического университета Эйндховена Тео Салет.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", технологии 3D-печати смогут позволить пациентам создавать лекарства, выписанные им по рецепту, просто у себя дома.