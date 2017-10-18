11:59 18.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Минске начались очередное заседания рабочих подгрупп по Донбассу

В среду утром, 18 октября, в Минске начались заседания рабочих подгрупп контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

В Минске начались очередное заседания рабочих подгрупп по Донбассу

Как сказано на официальной страничке в Twitter Министерства иностранных дел Белоруссии, в эти минуты рабочие группы начинают встречи. После этого состоится заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины в Минске.

Приоритетами сегодняшних переговоров традиционно станут выполнение "школьного перемирия" и освобождение удерживаемых лиц. Кроме того, обсудят открытие КПВВ "Золотое" в Луганской области и ремонт моста в Станице Луганской, - напомнили в ведомстве.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, представитель России на переговорах в Минске Борис Грызлов заявил, что Трехсторонняя Контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе приближается к освобождению всех заложников и удерживаемых лиц.


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