01:30 18.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Луганской области на взятке попался начальник городского отделения полиции

В Луганской области полиция задержала своего сотрудника.

В Луганской области на взятке попался начальник городского отделения полиции

Начальник одного из городских отделений полиции попался на взяточничестве. Как сообщает региональное управление Службы безопасности Украины на своей странице в Facebook, полицейский "облагал данью" местных предпринимателей.

За несколько сотен гривен ежедневно майор обещал не создавать им проблемы и не препятствовать торговле на местном рынке. Он был задержан в собственном кабинете после получения очередной взятки в размере четырех тысяч восьмисот гривен.

Против задержанного открыто уголовное дело по статье Уголовного кодекса Украины Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве на взятке задержали руководителя одного из государственных предприятий Национальной академии наук Украины.


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