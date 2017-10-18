В август население Украины сократилось на 11,1 тысяч

При этом состоянию на 1 августа текущего года численность населения Украины составляла 42 миллиона 456 тысяч человек. Таким образом, за месяц численность населения страны сократилась на 11,1 тысяч человек.

Такие данные в среду, 18 октября, опубликовала Государственной службы статистики Украины. Вместе с тем, по данным ведомства, на 1 сентября 2016 года численность наличного населения Украины составила 42 миллионов 642,4 тысяч человек. Таким образом, за год украинцев стало меньше на 197,5 тысяч человек.

В то же время численность постоянного населения Украины на 1 сентября 2017 года составила 42 миллионов 275,3 тысяч человек. Естественное сокращение населения Украины в январе-августе 2017 года составило 142 тысяч 643 человека. При этом за указанный период в Украине родились 243 тысяч 862 ребенка.

В Госстате также напомнили, что данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части зоны проведения АТО на Донбассе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по состоянию на 1 августа в Киеве официально проживают 2 миллиона 926 тысяч 930 человек.