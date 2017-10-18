Украинцев возмутила фотография из известного супермаркета - ФОТО

В Интернете бурно обсуждают фотографию, на которой в супермаркете "Фуршет" сотрудник стоит ногами на головке сыра. Скорее всего, что этот товар позже оказался на прилавке. Соответствующим снимком поделился директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.
Согласно его словам, крупнейший супермаркет Украины попытался откреститься от скандальной фотографии. В частности заявил, что она была сделана в 2012 году и обработана в Photoshop.
Также Дорошенко отметил, что если рост не большой в магазине, то сыр обязательно пригодится.
"Этот маразм без наказания может быть только у нас"; "Снова "Фуршет" прославился. Вспомнила голубей в контейнере с крупой и кота в сахаре"; "Печальный сервис", - пишут пользователи.
"Фуршету" мало кота в гречке, так они решили с сыром поэкспериментировать", - возмущаются юзеры.
Напомнима, как сообщал ранее "УРА-Информ", в столичном супермаркете "Фуршет" полосатая кошка спокойно подошла к лотку с сахаром, чтобы справить свою нужду.