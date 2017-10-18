Украинцев возмутила фотография из известного супермаркета - ФОТО

Согласно его словам, крупнейший супермаркет Украины попытался откреститься от скандальной фотографии. В частности заявил, что она была сделана в 2012 году и обработана в Photoshop.

Также Дорошенко отметил, что если рост не большой в магазине, то сыр обязательно пригодится.

"Этот маразм без наказания может быть только у нас"; "Снова "Фуршет" прославился. Вспомнила голубей в контейнере с крупой и кота в сахаре"; "Печальный сервис", - пишут пользователи.

"Фуршету" мало кота в гречке, так они решили с сыром поэкспериментировать", - возмущаются юзеры.

Напомнима, как сообщал ранее "УРА-Информ", в столичном супермаркете "Фуршет" полосатая кошка спокойно подошла к лотку с сахаром, чтобы справить свою нужду.