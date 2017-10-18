Столичная полиция задержала сотрудников вузов - ФОТО

Следователи заподозрили их во взяточничестве. Как сообщает пресс-службы прокуратуры, правоохранители разоблачили заместителя декана факультета по работе с иностранными гражданами Национального медицинского университета им. Богомольца, инспектора центра международного сотрудничества и развития, сектора по работе с иностранными студентами Университета государственной фискальной службы Украины и директора международного центра в Европейском университете.

Злоумышленники наладили схему вымогательства от иностранных студентов, обещая им выдавать разрешения на их временное пребывание в Украине. Должностные лица оформляли иностранных граждан и студентов-иностранцев, которые были отчислены из учебных заведений Украины, на подготовительные курсы различных вузов, без фактического их посещения, тем самым необоснованно продлевали срок их пребывания на территории государства, - пояснили в прокуратуре, добавив, что свои услуги они оценили в 800 долларов. Все они задержаны и против них открыто уголовное доле по соответствующей статье Уголовного Кодекса Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сотрудники службы безопасности Украины в среду утром, 18 октября, задержали в Киеве начальника одного из отделов Генерального штаба. Офицер попался на взятке в три тысячи долларов.