СБУ задержала полковника Генштаба ВСУ

Офицер попался на взятке в три тысячи долларов. Как сообщает пресс-служба военной прокуратуры, он требовал деньги за согласование разрешения на проведение эколого-геологического обследования территории воинской части.

Сейчас Военная прокуратура Дарницкого гарнизона Центрального региона Украины проводит первоочередные следственные действия и решает вопрос о сообщении должностному лицу о подозрении. Прокуратура намерена выдвинуть задержанному подозрение согласно соответствующей статье по статье Уголовного кодекса Украины. Проводятся обыски и отстранение от должности.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Луганской области полиция задержала своего сотрудника. Начальник одного из городских отделений полиции попался на взяточничестве.