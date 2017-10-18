Полиция задержала 11 человек после столкновений под Радой

Конфликт возник после того, как правоохранители вернули часть щитов, похищенных накануне у военнослужащих Национальной гвардии. Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, сегодня во время прорыва фильтрационной границы митингующие отобрали у правоохранителей щиты и защитную амуницию.

В течение дня полицейские пытались вести переговоры и вернуть имущества, однако активисты отказались. Вместе с тем людьми с похищенными щитами в руках направились под другие административные здания и тогда произошло столкновение и толкотня, - пояснили в Нацгвардии, добавив, что троих задержанных уже отпустили, остальных сейчас еще допрашивают.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня под Радой произошли столкновения активистов с полициейскими.