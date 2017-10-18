18:03 18.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Низковольтное оборудование ABB: качество, надежность, функциональность

Современная низковольтная аппаратура АВВ активно используется в транспортной отрасли, сферах промышленности и цифровой связи. Это оборудование характеризуется безопасностью эксплуатации, высокой отказоустойчивостью и надежностью.

Низковольтное оборудование ABB: качество, надежность, функциональность

Ассортимент низковольтных систем АВВ довольно широк. Он включает:

модульные приборы, которые устанавливаются на DIN-рейку; переключатели нагрузки; автоматы; пускорегулирующую аппаратуру.

Производитель предлагает широкий ассортимент устройств, выполняющих функции управления, защиты, контроля и измерения характеристик электроцепей. Они позволяют решить целый ряд различных технологических задач как в коммерческих и жилых, так и на промышленных объектах.

Автоматы Tmax до 250 А: современные экстраординарные решения

Новая серия автоматов Tmax — это результат долгих исследований. Это уникальные токоограничивающие силовые приборы, выполненные в литом корпусе и созданные для организации бесперебойного функционирования низковольтного оборудования.

В коллекцию вошли устройства 4 типоразмеров:

маленький (ХТ1, рассчитанный на электросети с током до 160 А); экстраординарный (ХТ2, подключаемый в электросети с током до 160 А); надежный (ХТ3, рассчитанный на электросети с током до 250 А); мощный (ХТ4, подключаемый в электросети с током до 250 А).

Защитные расцепители взаимозаменяемы и обеспечивают точность срабатывания и надежность. Для коммутации автоматов с другими устройствами используется модуль Ekip Com.

Основные конструктивные особенности автоматов Tmax

Все устройства серии Tmax, выполненные в литом корпусе, имеют такие характеристики:

прямое управление; двойная изоляция; возможность разъединения; вибро- и ударостойкость; электромагнитная совместимость; широкий диапазон рабочих температур; возможность подачи питающего напряжения через нижние или верхние выводы; простота установки: автоматы могут монтироваться как в вертикальном, так и в горизонтальном или же боковом положении; все приборы этой серии снабжены кнопкой тестирования.

Автоматы серии Tmax отлично подходят для использования во всех типах современных распределительных комплексов, начиная от основных низковольтных щитов и заканчивая вспомогательными приборами в электрических установках. Они позволяют ограничить пиковые токи, а также уровень сквозной энергии. Это позволяет оптимально эксплуатировать компоненты распределительных комплексов на стороне нагрузки.

Автоматы Tmax в зависимости от типа расцепителей делятся на:

модели с расцепителями термоомагнитного принципа действия, используемые для защиты электросетей, как переменного, так и постоянного тока (их принцип действия основан на физических свойствах электромагнита и биметаллических пластин); устройства с электронными расцепителями, применяемыми в сетях переменного тока (существенно увеличивают точность и надежность функционирования).

Европейское качество, большой выбор решений, оптимальные технические характеристики — вот основные преимущества использования низковольтного оборудования торговой марки АВВ.


 
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