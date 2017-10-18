Низковольтное оборудование ABB: качество, надежность, функциональность

Ассортимент низковольтных систем АВВ довольно широк. Он включает:

Производитель предлагает широкий ассортимент устройств, выполняющих функции управления, защиты, контроля и измерения характеристик электроцепей. Они позволяют решить целый ряд различных технологических задач как в коммерческих и жилых, так и на промышленных объектах.

Автоматы Tmax до 250 А: современные экстраординарные решения

Новая серия автоматов Tmax — это результат долгих исследований. Это уникальные токоограничивающие силовые приборы, выполненные в литом корпусе и созданные для организации бесперебойного функционирования низковольтного оборудования.

В коллекцию вошли устройства 4 типоразмеров:

Защитные расцепители взаимозаменяемы и обеспечивают точность срабатывания и надежность. Для коммутации автоматов с другими устройствами используется модуль Ekip Com.

Основные конструктивные особенности автоматов Tmax

Все устройства серии Tmax, выполненные в литом корпусе, имеют такие характеристики:

Автоматы серии Tmax отлично подходят для использования во всех типах современных распределительных комплексов, начиная от основных низковольтных щитов и заканчивая вспомогательными приборами в электрических установках. Они позволяют ограничить пиковые токи, а также уровень сквозной энергии. Это позволяет оптимально эксплуатировать компоненты распределительных комплексов на стороне нагрузки.

Автоматы Tmax в зависимости от типа расцепителей делятся на:

Европейское качество, большой выбор решений, оптимальные технические характеристики — вот основные преимущества использования низковольтного оборудования торговой марки АВВ.