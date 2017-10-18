На Львовщине кандидат наук изготовлял поддельные лекарства

Так, биологом было налажено изготовлене фальсифицированных лекарств. Кроме того. мужчина также наладил сбыт препаратов по Украине, а также и в соседние государства. Данные про это распространила пресс-служба Нацполиции.

Так, кандидат наук и его помощница в заброшенном здании организовали подпольный цех, оснащенный лабораторным оборудованием. Также там были установлены фасовочные аппараты.

Как сообщал УРА-Информ, в Одесской области изъяли поддельный алкоголь – в количестве полутора тысяч литров – в августе 2017 года.