00:30 18.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Львовщине кандидат наук изготовлял поддельные лекарства

На Львовщине кандидат биологических наук обустроил подпольных цех, в котором он изготовлял поддельные лекарства.

На Львовщине кандидат наук изготовлял поддельные лекарства

Так, биологом было налажено изготовлене фальсифицированных лекарств. Кроме того. мужчина также наладил сбыт препаратов по Украине, а также и в соседние государства. Данные про это распространила пресс-служба Нацполиции.

Так, кандидат наук и его помощница в заброшенном здании организовали подпольный цех, оснащенный лабораторным оборудованием. Также там были установлены фасовочные аппараты.

Как сообщал УРА-Информ, в Одесской области изъяли поддельный алкоголь – в количестве полутора тысяч литров – в августе 2017 года.


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