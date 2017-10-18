11:53 18.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Харьковщине семь человек заболели вирусным гепатитом

Семь человек на Харьковщине недавно заболели вирусным гепатитом.

На Харьковщине семь человек заболели вирусным гепатитом

Известно также, что среди пострадавших от гепатита - дети. Об этом недавно поведали в Харьковском лабораторном центре. Согласно данным – среди жителей села Андреевка было зафиксировано семь случаев заболеваний гепатитом.

Четверо больных при этом – родственники. Среди пострадавших в том числе - двое детей. Все на данный момент доставлены в инфекционное отделение. Ради локализации данной вспышки заболевания было проведено эпидемиологическое расследование. Для лабораторного исследования взяты пробы воды.

Как сообщал УРА-Информ, фонд Л. Месси направит странам три тысячи доз препаратов для борьбы с гепатитом С.


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