На Харьковщине семь человек заболели вирусным гепатитом

Известно также, что среди пострадавших от гепатита - дети. Об этом недавно поведали в Харьковском лабораторном центре. Согласно данным – среди жителей села Андреевка было зафиксировано семь случаев заболеваний гепатитом.

Четверо больных при этом – родственники. Среди пострадавших в том числе - двое детей. Все на данный момент доставлены в инфекционное отделение. Ради локализации данной вспышки заболевания было проведено эпидемиологическое расследование. Для лабораторного исследования взяты пробы воды.

Как сообщал УРА-Информ, фонд Л. Месси направит странам три тысячи доз препаратов для борьбы с гепатитом С.