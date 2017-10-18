16:20 18.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Харьковщине изъято 1,6 тысячи боеприпасов

По фактам изъятия боеприпасов уже открыто 115 уголовных производств.

На Харьковщине изъято 1,6 тысячи боеприпасов

На Харьковщине из нелегального оборота в течение двух месяцев изъято 1,6 тысячи единиц оружия, а также боеприпасов. Такие данные содержатся в сообщении пресс-службы ГУ Нацполиции Харьковщине в Facebook.

В период профилактических мероприятий с августа и по октябрь согласно части первой статьи 263 УК страны открыто 115 производств. В целом же работниками Управления уголовного розыска из оборота было изъято 1611 опасных предметов. За данный период у граждан изъяли 45 единиц оружия, а также 1467 патронов и т.п.

Как сообщал УРА-Информ, в г. Одесса боеприпасы были обнаружены около мусорника.


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